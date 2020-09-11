اقتصاد

حصري: مجلس نواب طرابلس يكشف لصدى تجديد موعد احاطة ” الكبير”… و يوضح إجراءات جديدة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر يعمل بمجلس النواب طرابلس في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تجديد موعد احاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” و ستكون الإثنين القادم.

ووفقاً للمصدر فإذا امتنع “الكبير” عن الحضور نتيجة وجوده خارج البلاد و تأجيل الإحاطة كما حدث بالأسبوعين الماضيين ، فسيقوم المجلس بعقد اجتماع لمناقشة هذا الآمر و على الهواء مباشرةً .

وبحسب المصدر فإن أبرز أسباب دعوة “الكبير” لتقديم الإحاطة هي اتهامات وزير المالية “فرج بومطاري” له خلال احاطته، و أزمة السيولة بالبلاد و تعدد سعر الصرف و عدد من المواضيع المتعلقة بالبنك المركزي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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