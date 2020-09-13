اقتصاد

تقرير الرقابة يكشف مخالفات البنك المركزي بسنة 2018

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2018 ، و الذي تضمن عدم تعاون إدارة الرقابة على المصارف مع لجنة التقييم و المتابعة ، و عدم وجود منظومة خاصة بإدخال بيانات الحوالات الخارجية ببعض المصارف التجارية .

تضمن التقرير كذلك تأخر المصرف في اتخاذ الإجراءات لإنجاز حوالات العلاج و الدراسة المحالة إليه من البنوك ، و التأخر في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركات الأجنبية المورد للأدوية عن طريق جهاز الإمداد الطبي .

ووفقاً لتقرير فمصرف ليبيا المركزي يتآخر في فتح الاعتمادات المستندية لصالح الشركات الأجنبية الموردة للأدوية عن طريق جهاز الإمداد الطبي ، و التآخر في فتح اعتمادات لصندوق موازنة الأسعار رغم من إتمام إجراءات المناقصة و إحالة كافة المستندات اللازمة لتوريد السلع المستهدفة .

التقرير تطرق إلى عدم قيام منح مخصصات ارباب الأسر للمواطنات الليبيات المتزوجات من الأجانب ، و خروج منظومة البنك عن العمل في بعض الأوقات ، مما آثر سلباً على أداء المصارف التجارية ، بالإضافة إلى عدم قيام المركزي فرع سبها بمسؤولياته بتشكيل لجان للتفتيش على البنوك ، و عدم كفاية المخصصات المالية النقدية من السيولة المالية للمصارف العاملة بالجنوب .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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