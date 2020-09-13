ضمنها إبرام عقد اتفاق لتقديم خدمات المقاهي والنظافة بأكثر من مليون … الرقابة تكشف مخالفات “الرئاسي” بتقريرها 2018

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2018 والذي تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً عليه عن المخالفات بالمجلس الرئاسي ، و تضمن استمرار صرف مرتب أحد أعضاء المجلس بالرغم من إعلانه استقالته .

و تضمن التقرير عدم وجود ملفات وظيفية لبعض الموظفين وخلو بعضها من مستندات التوظيف الأساسية ، و إبرام عقد اتفاق لخدمات المقاهي و النظافة بقيمة مليون و17 ألف دينار بالمخالفة ، و قيام المجلس بإبرام عقد لتقديم خدمات إصدار تذاكر سفر ، و الحجز الفندقي مع شركة الاستثمار السياحي ، و التوسع في حجز التذاكر سفر وإقامة في الفنادق بالداخل و الخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس .

التقرير كشف عن المخالفات بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص بالرئاسي وضمنها استمرار صرف مرتبات المنقطعين عن العمل و المحالين إلى التقاعد منذ فترة طويلة ، و صرف مكافآت مالية لأعضاء لجنة شؤون الموظفين دون وجود ما يثبت بقائهم .

كما تطرق التقرير إلى تحميل قيمة المكافآت العمل الإضافي ضمن حوالة مرتبات الموظفين ، و دون فصلها عن البند بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية