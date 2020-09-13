“ديلي صباح “: ليبيا تدعو شركات الطاقة التركية للاستحواذ على حصة أكبر من احتياطيات الغاز الطبيعي

دعت السلطات الليبية الشركات التركية للمساعدة في الإنتاج من خلال الاستحواذ على حصة أكبر من احتياطيات النفط والغاز في البلاد ، حسبما قال أحد كبار رجال الأعمال يوم الأحد “

حيث أكد أن شركات الطاقة التركية لم تتمكن من الحصول على الحصة اللازمة من احتياطيات النفط والغاز في البلاد وينبغي أن تحصل على حصة أكبر .

و بحسب ما نقلته صحيفة ديلي صباح التركية فقد أكد “مرتضى كارانفيل “رئيس مجلس الأعمال التركي على جمع 35 شركة تركية مع مسؤولين من المجلس الليبي للنفط والغاز مع اتفاق يتطلع إلى التوقيع في المستقبل القريب.

وقال “كارانفيل”: نأمل أن تكون المفاوضات التي بدأناها مع مجلس النفط والغاز الليبي بناءً على طلبهم بداية لعملية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة اهتمام البلدين و “في الفترات المقبلة نخطط للتوقيع على اتفاق بشأن هذه المسألة ونعتقد أن هذا سيخلق ممرًا غير قابل للكسر بيننا وبين ليبيا”.

و أضاف بالقول: بمجرد انتهاء الوباء سنقوم أيضًا بزيارة وفد لمناقشة قضايا النفط والغاز ونريد أن يكون لنا نصيب في ليبيا من أجل دعم استثماراتنا في سفن الحفر في ليبيا في السنوات الأخيرة.

و أشار إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا قد بلغت حوالي مليار دولار من يناير إلى أغسطس من هذا العام مع تأثير الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية