خارجية المؤقتة تطالب الأمم المتحدة بالضغط على صنع الله لتزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز

طالب وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج اليوم الأحد من نائب مندوب ألمانيا، رئيس لجنة العقوبات على ليبيا المشكلة بموجب قرار مجلس الامن 1970 بالضغط على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس للسماح بتزويد محطات الكهرباء بالمنطقة الشرقية بالوقود والغاز.

وقال الحويج في خطابه الموجه لمجلس الأمن، إن المناطق الشرقية عدة مناطق شرق ووسط وجنوب البلاد تواجه عجزاً متزايدا في توليد الطاقة الكهربائية، وذلك لقيام المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بإعلان القوة القاهرة في عددٍ من الموانئ، ومنع وصول شحنات الغاز والديزل لمحطات الكهرباء الأمر الذي أدى إلى توقف عددًا من محطات الكهرباء عن العمل، مما أدى في النهاية إلى عجز في إمدادات الطاقة.

وأشار الحويج إلى أن نقص الوقود أثر على قدرة المؤسسات العامة على تقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة المستشفيات والمراكز الصحية والمصارف، خاصة وأن المنطقة في أشد الحاجة إلى تلك الإمدادات خاصة في ظل جائحة كورونا وتزايد أعداد المصابين بها وما صاحب ذلك من نقص في السيولة وانقطاع متكرر في إمدادات الكهرباء.

واتهم وزير خارجية المؤقتة مصطفى صنع الله بمحاولة نقل مشكلة الكهرباء من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية لدوافع وصفها بالسياسة، إضافة إلى منع توريد شحنات وقود الطيران منذ خمسة أشهر بحجج واهية مما أثر سلبا على القدرة في تقديم الخدمات الإنسانية خاصة خدمات الإسعاف الطائر، وطائرات نقل المسافرين وطائرات الشحن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية