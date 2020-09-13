اقتصاد

الدينار يصعد في السوق السوداء مدعوما بـ”ملف النفط

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الذي انتعش خلال الساعات الماضية مدفوعا ببيان السفارة الأمريكية في ليبيا التي قالت إنها تنتظر عودة إنتاج النفط خلال ساعات.

وتراجع الدولار أمام الدينار بما قيمته 25 قرشا وتم تداوله عند الساعة الواحدة ظهرا بـ 6.260 دنانير فيما انخفضت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.280 قرشا.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الدينار بنسبة بلغت أكثر من 2٪ وتم تداوله في سوق المشير بسعر 7.400 دنانير، فيما شملت حالة الانخفاض سعر صرف الليرة التركية التي بلغت قيمتها 84 قرشا لليرة وتراجع الجنيه المصري إلى 39 قرشا للجنيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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