الدينار يصعد في السوق السوداء مدعوما بـ”ملف النفط

تراجعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار الذي انتعش خلال الساعات الماضية مدفوعا ببيان السفارة الأمريكية في ليبيا التي قالت إنها تنتظر عودة إنتاج النفط خلال ساعات.

وتراجع الدولار أمام الدينار بما قيمته 25 قرشا وتم تداوله عند الساعة الواحدة ظهرا بـ 6.260 دنانير فيما انخفضت قيمة الدولار على صعيد الحوالات الخارجية إلى دبي وتركيا وتم تداوله بـ 6.280 قرشا.

وتراجع سعر صرف اليورو أمام الدينار بنسبة بلغت أكثر من 2٪ وتم تداوله في سوق المشير بسعر 7.400 دنانير، فيما شملت حالة الانخفاض سعر صرف الليرة التركية التي بلغت قيمتها 84 قرشا لليرة وتراجع الجنيه المصري إلى 39 قرشا للجنيه.

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