ليبيا تستعد لتنظيم الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

ناقش رئيس مجلس صندوق التسهيلات المالية المجلس الاستشاري الوطني لريادة الأعمال رفقة وزارة العمل والتأهيل، إمكانية تعديل واعتماد مقترح أنشطة وفعاليات الأسبوع العالمي وتحديد آلية للتنسيق مع الجهات المستهدفة بالمشاركة.

وتضمن الاجتماع الذي عُقد بمقر كلية العلوم الإدارية والمالية التطبيقية دراسة وتقييم المقترح المقدم من شركة رسل الحضارة للتعليم والتدريب لتكون الشريك المنظم لفعاليات الأسبوع، إلى جانب بحث الجهات الداعمة والراعية للأسبوع العالمي لريادة الأعمال لعام 2020.

وحضر الاجتماع كلّ من أعضاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني ومشروع الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص الليبي، ومنظمة خبراء فرنسا ومجلس أصحاب الأعمال الليبيين، واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة والمنظمة الوطنية للشباب الليبي، إلى جانب عدد من المنظمات المهتمة بمجالات التعليم والشباب والثقافة.

يشار إلى أن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال سيُنظم خلال السادس عشر وحتى الثاني عشر من شهر نوفمبر القادم، بتنظيم الشبكة العالمية لريادة الأعمال الليبية.

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