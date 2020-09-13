ممثلي شركة إنكا التركية يلتقون رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس

قال ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الأحد، إن رئيسه خالد شكشك التقى مع ممثلين عن شركة إنكا التركية بعد إمهال الأخيرة 20 يوما لاستئناف أعمالها المتعاقد عليها سابقا.

وأوضح بيان الديوان، بأن الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

من جهتهم أبدى المسؤولون بالشركة استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها بالشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها، بحسب البيان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية