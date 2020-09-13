اقتصاد

بلومبيرغ: استئناف صادرات ليبيا من النفط قد يكون قريبا لكنه لن يؤثر على تخفيضات أوبك

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أفادت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية امس السبت ان ليبيا المعفاة من تخفيضات الإنتاج بسبب الحرب الأهلية التي أدت إلى توقف صناعة النفط فيها ، قد تستأنف الصادرات قريبًا، بعد أن تراجع إنتاجها إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا من 1.1 مليون في نهاية العام الماضي .

و تابعت بلومبيرغ بالقول: لم يكن الانكماش حادًا بما يكفي “لأوبك ” لإعادة فرض تخفيضات الإنتاج الكاملة التي تم إجراؤها في الربع الثاني .

و وفقًا لما ذكرته هيليما كروفت المديرة العالمية لإستراتيجية السلع الأساسية في RBC Capital Markets LLC إنه بعد تقليص التخفيضات الشهر الماضي من 9.7 مليون برميل يوميًا إلى 7.7 مليون ، فإن الشعور بالجمود يعني أنه سيكون هناك “عائق مرتفع” لأي عمل جديد.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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