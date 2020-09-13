بلومبيرغ: استئناف صادرات ليبيا من النفط قد يكون قريبا لكنه لن يؤثر على تخفيضات أوبك

أفادت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية امس السبت ان ليبيا المعفاة من تخفيضات الإنتاج بسبب الحرب الأهلية التي أدت إلى توقف صناعة النفط فيها ، قد تستأنف الصادرات قريبًا، بعد أن تراجع إنتاجها إلى أقل من 100 ألف برميل يوميًا من 1.1 مليون في نهاية العام الماضي .

و تابعت بلومبيرغ بالقول: لم يكن الانكماش حادًا بما يكفي “لأوبك ” لإعادة فرض تخفيضات الإنتاج الكاملة التي تم إجراؤها في الربع الثاني .

و وفقًا لما ذكرته هيليما كروفت المديرة العالمية لإستراتيجية السلع الأساسية في RBC Capital Markets LLC إنه بعد تقليص التخفيضات الشهر الماضي من 9.7 مليون برميل يوميًا إلى 7.7 مليون ، فإن الشعور بالجمود يعني أنه سيكون هناك “عائق مرتفع” لأي عمل جديد.

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