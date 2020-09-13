شكشك يبحث مع شركة تركية مشاريع الكهرباء المتأخرة

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الأحد، مع مسؤولين من شركة “إنكا” التركية، آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذها لمشاريع محطات التوليد الكهربائية.

ودار الاجتماع الذي عُقد بمقر الديوان، حول إمكانية استئناف الشركة التركية أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة، إضافة لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود وتنفيذ المشاريع التي أبرمت مع الشركة دون أي شروط مسبقة.

وأبدى مسؤولو الشركة استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها.

وجاء هذا الاجتماع بناء على كتاب رئيس الديوان، والذي أمهل فيه رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مدة 20 يوما للبدء الفعلي بالعقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

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