خسائر النفط “تتفاقم”.. وتبلغ 9.8 مليار دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأحد، أن خسائر وقف الصادرات والإنتاج بلغ 9.8 مليار دولار، منذ يناير الماضي، مشيرة إلى أن فترة الإغلاق بلغت 240 يوما.

وكانت عدة قبائل ليبية أغلقت الحقول النفطية في 18 من يناير الماضي، وأوقفت التصدير، احتجاجا على سياسة حكومة الوفاق في منطقة الهلال النفطي.

وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط، المسؤولين عن الإغلاق بضرورة إعادة فتحه في أقرب فرصة لتتمكن من معاودة عمليات الإنتاج ومباشرة التصدير.

وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا، رحّبت أمس السبت، “بما يبدو أنه إجماع ليبي” على أن الوقت حان لاستئناف إنتاج النفط، والذي تم إيقافه منذ 18 يناير وحتى الآن.

وعبّرت السفارة في بيان، عن ارتياحها “حول ما يبدو أنه اتفاق ليبي سيادي لتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي وغير السياسي”.

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