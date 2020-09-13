بشأن الاجتماع المرتقب.. “عقيلة صالح” يجتمع مع عدد من المسؤولين ويعطي جملة من التعليمات

عقد رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” اليوم الأحد اجتماعا طارئاً، مع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب ووزراء المالية والصحة والاقتصاد وعضو لجنة إدارة الشركة العامة للكهرباء وعدد من المسؤولين بالشركة.

بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” فقد اطلع رئيس مجلس النواب خلال الاجتماع على شرحاً لعمل الحكومة والوزارات والهيئات المعنية حول أسباب تردئ الأوضاع الخدمية وأزمة انقطاع الكهرباء وانعكاسها على الحياة اليومية للمواطنين.

في إطار ذلك أكد مهندسو الشركة العامة للكهرباء على أن أزمة الكهرباء سببها نقص إمدادات الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء من النفط والديزل وعدم وجود مشاكل فنية لدى الشركة، حيث تم بتوجيهات رئيس مجلس النواب للحكومة المؤقتة بتوفير ناقلتين من وقود الديزل كما سيتم توفير أكثر من أربعة ناقلات خلال الأيام القليلة القادمة.

كما تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة الوضع الصحي في البلاد بشكل عام والوضع الوبائي لجائحة كورونا وتوفير المخزون الكافي من الدواء للأشهر القادمة حيث تم توفير الموارد المالية لتوريد الأدوية الأساسية لتجنب نقص المخزون الدوائي في البلاد، إضافة لأزمة نقص السيولة بالمصارف التجارية وضرورة إيجاد الحلول الممكنة لتجاوز هذه الأزمة والتخفيف من وقعها على المواطن.

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