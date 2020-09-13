“الثني” يقدم استقالته إلى مجلس النواب بطبرق

عقد رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” اليوم الأحد اجتماعا مع عدد من الوزراء ومسؤولي ورئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد الله الثني”، وذلك للوقوف على مطالب الشارع اليوم من تدني الخدمات وتردئ الأوضاع المعيشية.

حيث قام رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبد الله الثني” بتقديم استقالته إلى رئيس مجلس النواب، فيما بين رئيس مجلس النواب النظر في الاستقالة وعرضها على المجلس.

جاء ذلك عقب موجة من المظاهرات اجتاحت شوارع طبرق وبنغازي لثلاثة أيام متتالية للمطالبة بإقالة الحكومة المؤقتة والبدء في الإصلاحات الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية