“الأمين” يُتابع جهود فرق تسجيل وحصر الباحثين عن العمل

تابع وزير العمل والتأهيل المفوض بحكومة الوفاق، المهدي الأمين، سير عملية التسجيل والحصر والتنظيم والتبويب؛ وذلك خلال اجتماع عقده مع مدير إدارة متابعة المكاتب.

وتضمن الاجتماع، الذي حضره كلُّ من مدير مكتب الإعلام والتواصل ومدير مركز المعلومات والتوثيق؛ ربط منظومة الباحثين عن العمل بمنظومة الأحوال المدنية.

وخلال الاجتماع؛ تمت مناقشة استمرارية التسجيل في مكاتب العمل والتأهيل وعدم ضبطها بوقت محدد، بالإضافة إلى استعراض مراحل تنفيذ منظومة التسجيل الإلكتروني التي يعتزم مركز المعلومات والتوثيق إطلاقها خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن هذه المتابعات تأتي تطبيقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم ” 567 ” بشأن خطط تشغيل الباحثين عن العمل.

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