اقتصاد

الخرطوم تتخذ إجراءات طارئة لحماية اقتصادها من التلاعب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الحكومة السودانية عن اتخاذها عدة إجراءات قانونية طارئة تهدف إلى إنهاء محاولات التلاعب باقتصاد البلاد.

جاء ذلك بعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة السودانية، حيثُ بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 250 جنيهاً سودانياً.

وقالت وزيرة المالية هبة أحمد علي خلال مؤتمر صحفي: هذه الإجراءات الطارئة تمثلت في تنفيذ قوانين رادعة وتشكيل نيابات لمحاكمة المتلاعبين بالاقتصاد، وتشكيل قوات مشتركة من كل الوحدات النظامية الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة لحماية الاقتصاد السوداني.

وقررت وزارة العدل إجازة قوانين رادعة لحماية الاقتصاد من التخريب، حيثُ تقرر تجريم حيازة وبيع الذهب غير المشغول، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة ومصادرة المضبوطات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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