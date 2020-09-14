البعثة الأممية: التظاهرات الأخيرة تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي

قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمس الأحد، إن التظاهرات الأخيرة التي شهدتها أغلب المدن تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الإغلاق النفطي.

وأوضحت البعثة في بيان لها، بأن التظاهرات تعبر عن إحباطات مستفحلة بشأن استمرار الظروف المعيشية السيئة ونقص الكهرباء والمياه واستشراء الفساد وسوء الإدارة وعدم توفير الخدمات في جميع أنحاء البلاد.

وطالبت البعثة من جميع الأطراف بحماية التظاهر والإسراع بالعودة إلى عملية سياسية كاملة وشاملة تلبي تطلعات الشعب الليبي لحكومة تمثله وللعيش بكرامة وسلام، ومؤكدة رفضها لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وفتح تحقيقات بشأن حادثة المرج الأخيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية