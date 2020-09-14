موظفي الجمارك يطالبون الحكومة بحقوقهم ويهددون بإيقاف العمل في المنافذ

طالبت مجموعة من موظفي مصلحة الجمارك في طرابلس أمس الأحد، من حكومة الوفاق الوطني بما وصفوه بحقوقهم المسلوبة ومهددين في الوقت نفسه من إيقاف العمل في جميع المنافذ في حال رفضت تلك المطالب.

ونظم الموظفون وقفة احتجاجية أمام مقر المصلحة بمنطقة الظهرة وسط طرابلس، طالبوا فيها الحكومة بتعيين مصطفى عزام مديرًا عامًا للمصلحة، إضافة إلى استثناء موظفي الجمارك من قرار خصم 20% من المرتبات ودعم المصلحة بالإمكانيات اللازمة ماليا ولوجستيا للتحول إلى النظام الإلكتروني.

وقال المتحدث باسم المصلحة فهمي الماقوري، إن العمل مستمر في جميع مواقع المصلحة على الرغم من الإعلان الأخير عن إيقافه في حال رفضت الحكومة تلبية مطالب الموظفين.

وأوضح الماقوري في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن الموظفين يطالبون بحقوقهم وهذا حق مشروع في ظل عدم وجود مدير عام للمصلحة منذ سنة ونصف تقريبا، إضافة إلى توقف الدعم والمكافآت من قبل الحكومة طيلة الخمس سنوات الماضية.

وأشار المتحدث إلى إمكانية التصعيد خلال الأيام القادمة في حال لم تلقى المطالب استجابة من أصحاب القرار في الحكومة.

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