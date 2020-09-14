“محمد هيثم” يدعو الجهات ذات الاختصاص بالإفراج عن مرتبات 44 ألف عنصر طبي

عبر وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “محمد هيثم” عن قلقه الشديد نتيجة لعدم حل مشكلة 44 ألف عنصر طبي متوقفة منذ ثلاثة سنوات متواصلة، رغم المراسلات المتكررة للجهات المختصة، وتعليمات رئيس الحكومة التي صدرت مششدة على ذلك.

وبين محمد هيثم أن ذلك إضافةً لعدم الإفراج عن قرار 885 لسنة 2019 والذي يقتضي برفع مرتبات الكوادر الطبية، والطبية المساعدة، مشيرا إلى أن عدم إعطاء العناصر الطبية حقوقها يعيق الرفع من مستوى الخدمات الطبية لاسيما في ظل الجائحة كورونا.

وبحسب إعلام الوزارة فقد دعا وكيل وزارة الصحة خلال تصريحه لمكتب الإعلام جميع الجهات لوضع حل جذري لهذه المشاكل.

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