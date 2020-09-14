اقتصاد

“محمد هيثم” يدعو الجهات ذات الاختصاص بالإفراج عن مرتبات 44 ألف عنصر طبي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عبر وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني “محمد هيثم” عن قلقه الشديد نتيجة لعدم حل مشكلة 44 ألف عنصر طبي متوقفة منذ ثلاثة سنوات متواصلة، رغم المراسلات المتكررة للجهات المختصة، وتعليمات رئيس الحكومة التي صدرت مششدة على ذلك.

وبين محمد هيثم أن ذلك إضافةً لعدم الإفراج عن قرار 885 لسنة 2019 والذي يقتضي برفع مرتبات الكوادر الطبية، والطبية المساعدة، مشيرا إلى أن عدم إعطاء العناصر الطبية حقوقها يعيق الرفع من مستوى الخدمات الطبية لاسيما في ظل الجائحة كورونا.

وبحسب إعلام الوزارة فقد دعا وكيل وزارة الصحة خلال تصريحه لمكتب الإعلام جميع الجهات لوضع حل جذري لهذه المشاكل.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • نجازات السيد / وزير الداخلية فتحي باشاغا.
    أحد الأشخاص الفاسدين المحتمي بقوة الردع بقاعدة أمعتيقة لتنفيذ مأربه الشخص بالاتفاق مع العناصر المريض من قوة الردع حسب اقواله وتفاخر بها مع أصحابه ويوجد الكثير من هؤلاء الذين قاموا بسرقة مرتبات الموظفين وتركوا الدولة في مازق مع المواطنين… حسب أقوال المعني الشيخ عبدالروؤف كارة يتعامل مع شركة لصناعات الغذائية بمصر تابعة لأحد السلفيين لتصدير السلع الغذائية لمؤسسة الاصلاح والتأهيل أمعتيقة وعملية تحويل المبالغ المالية تتم عن طريق وكالة أمعتيقة الى الشركة وأكد للحاضرين الشيخ عبدالروؤف كارة محمي من الأمريكان لان لديه عمه ضباط في قوات المارينز الامريكية لايستطيع كلب ليبي مهما كان شكله أن يفعل له حاجة .
    – من هو منصور شعتاني ………؟؟؟
    منصور شعتاني : هو أحد موظفي مصرف شمال افريقيا فرع غريان بسبب عمليات الاختلاس والتلاعب في حسابات المصرف قام المدير السابق السيد / الفاتح بطرده من المصرف بسبب التجاوزات … وبعدها أصبح بقدرة قادر منصور شعتاني مدير وكالة مصرف شمال أفريقيا أمعتيقة وأصبح يلعب الاموال الليبيين من خلال الاختلاسات المالية من حسابات المواطنيين وقام بتحالف مع أفراد من قوة الردع بخطف مدير مصرف شمال أفريقيا الرئيسي وثم قام بتوسط له واطلاق سراحه فاصبح مصرف شمال أفريقيا خاتم في يده ينفذ من خلالها في الاعمال القذرة ضد الموظفين وهي :
    1- قام بتغير مدير مصرف شمال أفريقيا فرع غريان السيد الفاتح والانتقام منه بسبب طرده.
    2- قام توظيف شقيقة وترقية حسب التسلسل الوظفي والعمل سرقة مبالغ مالية من مرتبات الموظفين من فئات الضعيفة.
    3- قام بتلفيق تهمة موظف بالمصرف وتخصيص له مجلس تاذيبي وطردة من المصرف غريان.
    4- قام بتخصيص مجلس تأديبي ثاني اموظف آخر لتخلص منه بحيث يستطيع هو شقيقة بالسطو على مرتبات المواطنيين بالمصرف.
    وجميع هذه العمليات قام بها خطف مصرف شمال أفريقيا الرئيسي بمدينة طرابلس والسيطرة عليه ليصبح أداة تنفيذ في يده بالفعل حقق منصور شعتاني مايريد في مصرف غريان والطامة الكبرى أذا من آخر موظف بالمصرف الذي يشكل عقبة أمامه سيعلن المصرف عن افلاسها والمدير لايستطيع أن يفعل له شئء.

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