“الرعيض” يكشف لصدى اتفاق لعقد اجتماع ممثلي “حكومة الوفاق” بدولة مصر … و يفصح عن التفاصيل

كشف النائب بمجلس النواب “محمد الرعيض” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن الاتفاق مع الجانب المصري على فتح الرحلات من طرابلس إلى برج العرب مؤقتاُ وذلك خلال الأسبوع القادم .

و أكد “الرعيض” على اتفاق لعقد اجتماعات بين ممثلين من حكومة الوفاق مع الجهات المصرية المماثلة السماح للعمالة المصرية بالسفر إلى ليبيا مباشرةً، وعقد اجتماعات تشاورية بالقاهره لالتأم مجلس النواب ولعقد جلسة رسمية بإحدى المدن الليبية لتسهيل دخول الليبين إلى مصر بدون تأشيرة و تغيير في إجراءات السن المحدد من 45إلى 40 .

و أفصح “الرعيض” عن الاتفاق على تنظيم عمل السفارة الليبية بمصر وتعيين سفير لتقديم الخدمات للجالية الليبية ، و تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخاصة الحريات الأربعة ، كما تم الاتفاق على عقد لقاء بين رجال الأعمال من البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية