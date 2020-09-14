الحديد والصلب توضح كيفية تأثير انقطاع الكهرباء على إنتاجها

عقد مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب اليوم الاثنين اجتماعا لمناقشة عدد من المشاكل والمختنقات جراء انقطاع الكهرباء والذي بلغ ذروته خلال شهري سبتمبر الجاري وأغسطس الماضي “بحسب قوله”.

حيث تم خلال الاجتماع أيضا إيضاح الأضرار الجسيمة التي تتلقاها الشركة سواء على بنية المعدات والأجهزة أو على مستوى تذبذب الإنتاج وانخفاض المبيعات، وانعكاساتها السلبية.

كما تم الإتفاق على عقد ورشة عمل في قادم الأيام تدعى لها النخب الصناعية والأكاديمية لبلورة فكرة ضرورة أخذ الدولة الليبية في حسبانها التحولات السلبية الناجمة عن مشاكل الكهرباء وأثرها على القطاع الصناعي.

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