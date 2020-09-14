مجلس الأعمال التركي الليبي : “الوفاق” دعتنا للاستحواذ على النصيب الأكبر من النفط الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، في لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مرتضى قرنفيل، أن حكومة الوفاق دعت الشركات التركية للمساعدة في الإنتاج من خلال الاستحواذ على حصة أكبر من احتياطيات النفط والغاز في البلاد.

قرنفيل أوضح ، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، أن شركات الطاقة التركية لم تتمكن من الحصول على الحصة اللازمة من احتياطيات النفط والغاز في البلاد وينبغي أن تحصل على حصة أكبر.

وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، إلى جمع 35 شركة تركية مع مسؤولين من المؤسسة الوطنية للنفط بشأن اتفاق يتطلع إلى التوقيع في المستقبل القريب، قائلاً “نأمل أن تكون المفاوضات التي بدأناها مع المؤسسة الوطنية للنفط بناءً على طلبهم بداية لعملية من شأنها أن تؤدي إلى زيادة اهتمام البلدين وفي الفترات المقبلة نخطط للتوقيع على اتفاق بشأن هذه المسألة ونعتقد أن هذا سيخلق ممرًا غير قابل للكسر بيننا وبين ليبيا”.

وأضاف بالقول “بمجرد انتهاء الوباء سنقوم أيضًا بزيارة وفد لمناقشة قضايا النفط والغاز ونريد أن يكون لنا نصيب في ليبيا من أجل دعم استثماراتنا في سفن الحفر في ليبيا في السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن صادرات تركيا إلى ليبيا قد بلغت حوالي مليار دولار من يناير إلى أغسطس من هذا العام مع تأثير الوباء.

وأوضح قرنفيل، أن تكاليف استخراج الغاز والنفط في ليبيا أكثر ملائمة من دول أخرى في المنطقة، وأنهم يتوقعون أن تتخذ الشركات التركية خطوات لاستخراج النفط والغاز الطبيعي في ليبيا في المستقبل.

وأوضح أنهم التقوا بمسؤولي المؤسسة الوطنية للنفط، حيث أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، أخبارًا سارة بأنهم حددوا 7 مناطق ترخيص ضمن نطاق الاتفاقية المُبرمة مع ليبيا في يونيو، وأن عملية التعليق والإعلان ستستمر لمدة 3 أشهر تقريبًا، وسيتم تحديد المنطقة ونتيجة عمليات البحث الزلزالية في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وقال قرنفيل، إن الخسارة الاقتصادية التي تكبدتها ليبيا بسبب الصراع لمدة 9 سنوات وصلت إلى مستوى نصف تريليون دولار، وانخفض دخل النفط الليبي البالغ حوالي 90 مليار دولار إلى 20 في المائة، وكانت هناك أوقات لم يتمكنوا فيها من كسب أي دخل في هذا المجال.

وكانت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، أعلنت قبل شهر، أن تركيا وقعت مع حكومة الوفاق، مُذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وذكرت في كلمة لها، نقلتها وكالة “الأناضول” التركية، أن هذا الاتفاق سيضع الأساس لحل المشكلات الجارية بين الشركات التركية ونظيرتها الليبية، ووضع استثمارات، وتنفيذ مشاريع جديدة.

وأشارت الوزيرة التركية، إلى أن بعض مشاريع المقاولات التي نفذتها شركات تركية في ليبيا توقفت في الآونة الأخيرة، مُبينة أنه كانت هناك شكوك بشأن استكمال هذه المشاريع، وأنه لدى الشركات التركية مستحقات مُتبقية في هذه المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقيات المشبوهة في ظل ما كشفه مسؤولون ليبيون من أن تركيا تحتجز الأموال الموجودة في المصارف الليبية بها حتى تسوية الديون مع ليبيا وتعويض الشركات التركية عن خسائرها في عقود أبرمتها مسبقًا ضمن مشاريع “ليبيا الغد” برعاية سيف الإسلام القذافي، والمتوقفة بسبب ثورة فبراير وأحداث ما بعد عام 2011م.

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