اقتصاد

بلدية حي الأندلس تلغي عصيانها المدني وتؤكد بدء تقليص ساعات انقطاع الكهرباء داخل البلدية

تم النشر منذُ 33 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد عضو مكتب الإعلام ببلدية حي الأندلس “أحمد فطوح” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن انقطاع الكهرباء داخل البلدية قد تقصلت ساعاته منذ ليلة أمس داخل بلدية حي الأندلس.

وبين “فطوح” خلال تصريحه لصدى أن تعديل ساعات انقطاع الكهرباء جاءت عقب إعلان بلدية حي الأندلس للعصيان المدني بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وعدم توفير متطلبات الجائحة بشكل كافي داخل البلدية، فيما بعد تواصل الرئاسي مع البلدية تحت وعود بتقليص ساعات انقطاع الكهرباء وتوفير احتياجات الجائحة داخل البلدية “على حد قوله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ياريت كل بلدية اتدير زي بلدية حي الأندلس حتي تنخفض ساعات طرح الاحمال ويكون برنامج طرح الاحمال عادل مش زي خط لبدة وسوق الخميس في الخمس . 12 ساعة ضي 12 ساعة ظلام شوف الموضوع يامديرنا الجديد راهو الخمس مافيهاش عدل في طرح الاحمال. بسبب رئيس قسم تشغيل الخمس.هدا للعلم.

    رد