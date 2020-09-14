بلدية حي الأندلس تلغي عصيانها المدني وتؤكد بدء تقليص ساعات انقطاع الكهرباء داخل البلدية

أكد عضو مكتب الإعلام ببلدية حي الأندلس “أحمد فطوح” اليوم الاثنين في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن انقطاع الكهرباء داخل البلدية قد تقصلت ساعاته منذ ليلة أمس داخل بلدية حي الأندلس.

وبين “فطوح” خلال تصريحه لصدى أن تعديل ساعات انقطاع الكهرباء جاءت عقب إعلان بلدية حي الأندلس للعصيان المدني بسبب انقطاع الكهرباء المستمر وعدم توفير متطلبات الجائحة بشكل كافي داخل البلدية، فيما بعد تواصل الرئاسي مع البلدية تحت وعود بتقليص ساعات انقطاع الكهرباء وتوفير احتياجات الجائحة داخل البلدية “على حد قوله”.

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