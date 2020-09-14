حي الأندلس تبحث مشروع تزويد منازل البلدية بمنظومة الطاقة الشمسية

بحث المسؤلون عن بلدية حي الأندلس اليوم الاثنين، إمكانية إقامة تزويد منازل المنطقة بالكهرباء عبر مشروع الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع عضوي المجلس سمير شقوارة ومحمد الككلي مع شركة النواة المختصة في الطاقة الشمسية وممثلين عن مصرف الجمهورية.

ووفق بيان للبلدية، تناول الاجتماع آلية فتح المرابحة الإسلامية لشراء منظومة الطاقة الشمسية للمنازل لسكان البلدية لمن لديهم حسابات في مصرف الجمهورية.

ويهدف الاجتماع إلى وضع حلول لسكان البلدية وتوفير الطاقة الشمسية للمنازل في ظل استمرار أزمة الكهرباء.

ومن المتوقع أن يحتاج كل منزل إلى منظومة شمسية بقوة 5 KV وبضمان بطارياتها لمدة 5 سنوات والتي ستوفر الكهرباء من 11 ساعة إلى 20 ساعة حسب الاستهلاك، وفق بيان البلدية.

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