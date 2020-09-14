اقتصاد

حي الأندلس تبحث مشروع تزويد منازل البلدية بمنظومة الطاقة الشمسية

تم النشر منذُ 22 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

بحث المسؤلون عن بلدية حي الأندلس اليوم الاثنين، إمكانية إقامة تزويد منازل المنطقة بالكهرباء عبر مشروع الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال اجتماع جمع عضوي المجلس سمير شقوارة ومحمد الككلي مع شركة النواة المختصة في الطاقة الشمسية وممثلين عن مصرف الجمهورية.

ووفق بيان للبلدية، تناول الاجتماع آلية فتح المرابحة الإسلامية لشراء منظومة الطاقة الشمسية للمنازل لسكان البلدية لمن لديهم حسابات في مصرف الجمهورية.

ويهدف الاجتماع إلى وضع حلول لسكان البلدية وتوفير الطاقة الشمسية للمنازل في ظل استمرار أزمة الكهرباء.

ومن المتوقع أن يحتاج كل منزل إلى منظومة شمسية بقوة 5 KV وبضمان بطارياتها لمدة 5 سنوات والتي ستوفر الكهرباء من 11 ساعة إلى 20 ساعة حسب الاستهلاك، وفق بيان البلدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • حلول تلفيقية من بلدية حى الاندلس فلا يمكن أن تحل مشكلة الكهرباء من قبل المواطن ونترك الدولة تتخلى عن مسؤولياتها وفى ذات الوقت تسرق المليارات بحجة الصرف على الكهرباء ؟ كلام عجيب وغريب من بلدية حى الاندلس أن يتحمل المواطن الكهرباء والماء والعلاج الباهض الثمن وحثالات انتخبهم الشعب زايطين فى اكل الحرام والشعب يدبر حاله .

    رد