هيئة مكافحة الفساد تعلن عن شروعها في قبول إقرار الذمة المالية

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس اليوم الاثنين، عن شروعها في قبول إقرار الذمة المالية لكافة الفئات الملزمة بذلك.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها أهابت إلى كافة الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية بمباشرتها في تلقي إقرارات الذمة المالية، مضيفة بأنها ستتلقى إقرارات الأشخاص المتولين مناصب جديدة، إضافة إلى الذين تم اعفائهم من مناصبهم.

وكان رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ كشف خلال تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية، عن شروع الهيئة في تلقي إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة بداية الأسبوع القادم.

وأضاف بأن هذا الإقرار سيخصص لفئتين الأولى لمن سيتولون مناصب جديدة، إضافة إلى عدم تمكين أي شخص من منصبه من قبل المجلس الرئاسي إلا بعد تعبئة إقرار الذمة المالية، ومطالباً تعميمه على مستوى الوزارات أيضًا.

وإقرار الذمة المالية هو عبارة عن تقديم الأشخاص الذين سيتولون مناصب جديدة بيانات تفيد حسابات الأموال التي يمتلكونها قبل بداية تولي المنصب وبعد اعفائهم أو استقالتهم.

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