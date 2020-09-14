“الجمهورية” يفصح عن تفاصيل جديدة حول الحصول على سيارات بواسطة المرابحة الإسلامية

أعلن مصرف الجمهورية يوم الأمس عن امكانية زبائنه الحصول على سيارة عبر خدمة المرابحة الإسلامية ، و اختيار السيارة كذلك ، و أن فترة سداد القيمة تصل إلى 8 سنوات .

كما أوضح المصرف أن أنواع السيارة “هونداي” و أن الشرائح المستهدفة تتمثل في الأفراد ، و الأعمال الحرة و أن المستندات المطلوبة تتمثل في شهادة مرتب للمستفيد والضامن، إفادة باستمرار ورود المرتب للمستفيد والضامن، صورة من إثبات الهوية للمستفيد والضامن ” ساري المفعول ” .

بالإضافة إلى إفادة بالرقم الوطني للمستفيد والضامن من السجل المدني ، و توفير كمبيالات بعدد سنوات السداد مستوفية الشروط القانونية ، و تعهد من جهة العمل بعدم قفل أو نقل الحساب .

كما كشف الجمهورية عن مميزات هذه الخدمة وتتمثل في أن العقود متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ، و أن السيارات ملك المصرف ، و التمويل للسيارات الجديدة فقط ، و أن مدة التمويل أقصاها 8 سنوات ، و أن أقساط شهرية ثابتة طوال مدة التمويل، مع ضمان للسيارات ثلاث سنوات أو قطع مسافة 60 ألف كيلو متر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية