المصرف المركزي يخصص سيولة نقدية لفروع مصرف الجمهورية بطرابلس تقدر بـ55 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الاثنين عن المبالغ الموزعة من السيولة النقدية على فروع مصرف الجهورية داخل مدينة طرابلس، حيث بلغ إجمالي السيولة الموزعة على مصارف الجمهورية بـ55 مليون دينار.

حيث أوضح المركزي خلال بيانه أنه قد تم تخصيص 4 مليون دينار لمصرف الجمهورية “فرع الميدان”، و مصرف الجهورية “فرع الصريم” 4 مليون دينار، فيما خصص لفرع سوق الثلاثاء 2 مليون دينار.

كما خصص كذلك لمصرف الجهورية فرع كالة الشاحنات 250 ألف دينار، وفرع المغاربة 1.250 مليون دينار، أما وكالة المهاري فقد خصص له 250 ألف دينار، فيما خصص لوكالة قرجي 1.500 مليون دينار.

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