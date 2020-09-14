“باشاغا” يطلع على سير عمل مذكرة التفاهم الموقعة مع مصرف ليبيا المركزي بمجال غسيل الأموال

عقد وزير الداخلية المفوض “فتحي باشاغا” اليوم الاثنين اجتماعا برئيس لجنة متابعة مذكرة التفاهم الموقعة ما بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي في مجال مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب “عبدالحميد الغزالي” وبحضور عضو اللجنة “جمال المزوغي”.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتبادل المعلومات ذات العلاقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي.

من جهته استمع “باشاغا” لشرح وافي من قبل رئيس وعضو اللجنة حول سير العمل وآخر ما توصلت إليه اللجنة في تنفيذ ما جاء في المذكرة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الصلة.

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