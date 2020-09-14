اقتصاد

“العمل” توجه باستقبال قوائم الباحثين عن العمل إلكترونيا

تم النشر منذُ 20 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

‬طلبت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق من كافة مديري المكاتب التابعة لها في عموم ليبيا بضرورة التنسيق مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بشأن تسجيل الباحثين عن العمل.

وشددت الوزارة على اتخاذها لبعض الإجراءات وذلك تماشيا مع ما تمر به ليبيا من انتشار لفيروس كورونا وانقطاع متكرر للكهرباء مطالبة بإحالة بيانات الباحثين عن العمل إلكترونيا على أن يتم إعادة قبول مستندات طالبي الوظائف اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن عدد الباحثين عن العمل بلغ أكثر من 128 ألف باحث سجّلوا في منظوماتها عبر مكاتبها في ليبيا مبينة أن نسبة البطالة في ليبيا قد بلغت 14%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك