“العمل” توجه باستقبال قوائم الباحثين عن العمل إلكترونيا

‬طلبت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق من كافة مديري المكاتب التابعة لها في عموم ليبيا بضرورة التنسيق مع مدير مركز المعلومات والتوثيق بشأن تسجيل الباحثين عن العمل.

وشددت الوزارة على اتخاذها لبعض الإجراءات وذلك تماشيا مع ما تمر به ليبيا من انتشار لفيروس كورونا وانقطاع متكرر للكهرباء مطالبة بإحالة بيانات الباحثين عن العمل إلكترونيا على أن يتم إعادة قبول مستندات طالبي الوظائف اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن عدد الباحثين عن العمل بلغ أكثر من 128 ألف باحث سجّلوا في منظوماتها عبر مكاتبها في ليبيا مبينة أن نسبة البطالة في ليبيا قد بلغت 14%.

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