اقتصاد

“مكافحة الفساد” تهيب المواطنين بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافة الفئات الملزمة بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية ومباشرتها وتلقي الإقرار اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وستشرع الهيئة بتلقي هذه الإقرارات من الموظفين المتولين مناصب جديدة، إضافة للذين تم إعفاؤهم من مناصبهم، مشيرة إلى أنه سيتم تلقي هذه الإقرارات بمقر الهيئة بطرابلس.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لنص المادة الثالثة من الفقرة الثالثة للقانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستنادا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1993 بشأن التطهير ولائحته التنفيذية ببيان الفئات المنصوص عليها لتقديم إقرارات الذمة المالية.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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