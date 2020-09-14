“مكافحة الفساد” تهيب المواطنين بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية

أهابت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كافة الفئات الملزمة بضرورة تعبئة إقرارات الذمة المالية ومباشرتها وتلقي الإقرار اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من سبتمبر الجاري.

وستشرع الهيئة بتلقي هذه الإقرارات من الموظفين المتولين مناصب جديدة، إضافة للذين تم إعفاؤهم من مناصبهم، مشيرة إلى أنه سيتم تلقي هذه الإقرارات بمقر الهيئة بطرابلس.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لنص المادة الثالثة من الفقرة الثالثة للقانون رقم 11 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واستنادا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 1993 بشأن التطهير ولائحته التنفيذية ببيان الفئات المنصوص عليها لتقديم إقرارات الذمة المالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية