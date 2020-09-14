“عمل الوفاق” تحدد موعد إغلاق منظومة التوظيف

أعلنت وزارة العمل والتأهيل أن الوزارة ستغلق منظومة التسجيل أمام المتقدمين للحصول على الوظائف اليوم الاثنين بعدما شرعت في استقبال طلبات التوظيف ضمن البرنامج الوطني لتشغيل الشباب الذي أقره المجلس الرئاسي أواخر أغسطس الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عمل المنظومة العامة الاعتيادية في كافة المكاتب.

وكان مدير التشغيل في وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق محمد برواطة قد طالب في شهر يوليو الماضي كافة أصحاب المشاريع وأرباب العمل، بضرورة التقيد بعدم تشغيل العمالة الأجنبية في 22 مهنة حدّدتها وزارة العمل مقتصرا التشغيل فيها على العمالة المحلية فقط وأوضحت الوزارة وقتها إن الخطوة تأتي في إطار توفير فرص عمل للباحثين عن وظائف.

ومن بين المهن التي أشارت الوزارة إلى أنها تقتصر على العمالة المحلية، المهن الإدارية والسكرتارية وفنيي السحب والتصوير والعلاقات العامة، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالصرافة والمهن القانونية كافة، والأعمال المتعلقة بعمليات البيع بمختلف تخصصاتها وأنواعها.

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