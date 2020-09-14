هيأة الكهرباء: استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية بعد تحسن في إمدادات الوقود (الديزل)

البيضاء 14 سبتمبر 2020 (وال)-أعلنت الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة الإثنين، عن استقرار جزئي في الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد تحسن في إمدادات الوقود (الديزل).

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة إن تحسن جزئي في إمدادات الوقود اليوم الإثنين، سيسهم في تقليص العجز بالشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، بعد تحسن نسبي في إمدادات الوقود الخفيف (الديزل).

وأضاف ربيع خليفة أن الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، كانت تُعاني من نقص حادٍ في إمدادات الوقود الخفيف (الديزل)، من قبل شركة البريقة لتسويق النفط، ما اسفر عن زيادة في العجز وصل إلى قرابة (1000 ميغاوات)، وهذا الرقم الكبير وللمرة الأولى يتم تسجيله بالشبكة الكهربائية الشرقية بعد استقرار دام لسنوات، مما نتج عنه ساعات طرح احمال طويله على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء.

وأشار ربيع خليفة إلى أن “هذا العجز كان بسبب نفاذ الوقود الخفيف في خزانات الشركة العامة للكهرباء، وعدم تزويدنا بالوقود من قبل شركة البريقة، مما أسفر عن خروج الوحدة الأولى والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي، وخروج محطة السرير الغربي بالكامل عن العمل بحسب إفادة إدارة التحكم الشرقية”.

وأوضح ربيع خليفة أنه “مع وصول الجمعة الماضية ناقلة نفط لميناء مدينة بنغازي، على متنها كمية من الوقود الخفيف (الديزل)، تم تزويدنا من قبل شركة البريقة بجزء بسيط من الكميات المتفق عليها”.

وتابع ربيع خليفة: “بعد وصول إمدادات الوقود الخفيف الديزل لمحطة كهرباء شمال بنغازي، وبجهود مضنية من قبل مهندسين وفنيين المحطة، تم الدخول بالوحدة السادسة والوحدة الثالثة بالمحطة على الشبكة الكهربائية الشرقية من جديد، وإن إمدادات الوقود وصلت لمحطة السرير الغربي أمس الأحد، وجاري العمل على تجهيز الوحدات والدخول بهن على الشبكة من جديد”.

وتابع ربيع خليفة : “العجز لهذا في حدود (450 ميغاوات)، وهذا العجز أسفر عن ساعات طرح للأحمال تقدر من (4 إلى 5 ساعات ) على كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى ومناطق الصحراء”.

ونوه ربيع خليفة لجهود أبناء الشركة العامة للكهرباء؛ سواء في الانتاج أو النقل أو التوزيع الذين يصلون الليل بالنهار من أجل الحفاظ على استقراريه الشبكة الكهربائية بالمنطقة، رغم شح الوقود والصعوبات والمشاكل التي تُواجه سيّر عملهم.

وأكد ربيع خليفه أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية، مرهون بتحسن إمدادات الوقود سواء الغاز أو الوقود الخفيف الديزل.

وطالب ربيع خليفة شركة البريقة لتسويق النفط، بضرورة توفير الكميات المتفق من الوقود الخفيف لصالح الشركة العامة للكهرباء بشكل منتظم ومتواصل، حتى تقوم الشركة بدورها بتوفير التيار الكهربائي للمواطن دون انقطاع. (وال- البيضاء) ر ت

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