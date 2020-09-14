صاحب سلخانة طبرق يُخفّض أسعاره شعورا مع المواطنين

في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في مدينة طبرق، قام مالك “سلخانة دخيل” المقابلة لسوق الأغنام الرئيسي، بتخفيض أسعار اللحوم لتكون مناسبة للمواطنين نتيجة للظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وبرر مالك السلخانة تخفيض أسعار اللحوم في سلخانته إلى قلة السيولة وامتلاكه قرابة ألف رأس من الأغنام، مشيرا إلى أنه يقوم ببيع اللحوم بسعر أقل من السوق دون أن يخسر فيها شيئا.

بدورهم أثنى مواطنون على مالك السلخانة وطالبوا بقية التجار وأصحاب السلخانات في المدينة بالسير على نهجه لمساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود في الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.

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