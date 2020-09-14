جلوبال بلاتس: العقود الآجلة للنفط الخام تنخفض ​​وسط توقعات باستئناف صادرات ليبيا

قالت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية إن العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في جلسة التداول الأوروبية صباح يوم الإثنين وسط توقعات باستئناف الصادرات من ليبيا وانغلاق الطلب في الولايات المتحدة.

و بحسب جلوبال بلاتس فإن أسعار خام برنت تراجعت لشهر نوفمبر بمقدار 25 سنتًا عن تسوية 11 سبتمبر عند 39.58 دولارًا للبرميل ، في حين انخفض عقد الخام لشهر أكتوبر بمقدار 23 سنتًا عند 37.10 دولارًا.

ووفقا للوكالة يأتي هذا الإعلان قبل اجتماع في 17 سبتمبر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين المستقلين بقيادة السعودية وروسيا.

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