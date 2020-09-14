الكبير يشارك في اجتماعات الدورة 44 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية

أخبار ليبيا24

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين عن بعد لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

وتناول الاجتماع الذي عقد الأحد التداعيات الافتصادية والمالية والنقدية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة.

واستعرض خلال الاجتماع أيضًا أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي، وتطبيقات التقنيات الحديثة ومستقبل الخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وبحث الاجتماع تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تعزيز الشمول المالي.

وشاركت في الاجتماع كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ومحمد العيريان كبير المستشارين الاقتصاديين.

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