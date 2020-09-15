الكبير يشارك باجتماعات الدورة 44 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية

قال المصرف المركزي في طرابلس أمس الاثنين، إن المحافظ الصديق الكبير شارك في اجتماعات الدورة 44 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية عبر نظام “video conference”.

ووفق بيان المركزي، تناول الاجتماع التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة فيروس كورونا المستجد والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة، بالإضافة إلى تطبيقات التقنيات الحديثة ومستقبل الخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وتطرق الاجتماع إلى تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي، إضافة إلى أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي.

وقد شاركت في الاجتماع السيدة كريستين لاغارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، والسيد محمد العيريان كبير المستشارين الاقتصاديين.

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