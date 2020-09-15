اقتصاد

شركة البترول المصرية تسجل رقمًا قياسيًا في إنتاج الزيت الخام

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال اجتماعه مع الجمعية العامة للشركة العامة للبترول في بلاده؛ إن مصر حققت رقمًا قياسيًا يوميًا جديدًا في إنتاج الزيت الخام للمرة الأولى منذ 63 عامًا.

جاء ذلك بعد اكتشاف سبعة حقول جديدة خلال الفترة الماضية؛ حيث تمكنت الفرق الفنية من إنتاج 64.5 ألف برميل يوميًا.

وشدد الوزير ، في الاجتماع، على أهمية استمرار تطوير الاعمال وزيادة عمليات الاستكشاف التي ستتيح لشركة البترول فرص إنتاجية أفضل، مبينًا أن عمليات التحسين المستقبلية ستساهم في تنمية حقول العمل؛ الأمر الذي سينتج عليه إدخال عدد من الآبار الجديدة على خطوط الإنتاج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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