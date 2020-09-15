الأمم المتحدة: فقدان ما لا يقل عن 24 مهاجرا بعد انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن زورقا يحمل مهاجرين متجهين إلى أوروبا انقلب في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة السواحل الليبية مما خلف ما لا يقل عن عشرين شخصًا غرقوا أو في عداد المفقودين وهو أحدث حادث غرق لسفينة قبالة الساحل الليبي.

ونقلا عن “أيه بي سي” الأمريكية ، قالت صفاء مسهلي المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة أسوشيتيد برس إن خفر السواحل الليبي اعترض ثلاثة قوارب يوم الاثنين وانقلب أحدها، مضيفة أن خفر السواحل انتشلوا جثتين، وأفاد الناجون بأن 22 آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم.

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