اقتصاد

“العقوري” يعلق على المظاهرات بالمنطقة الشرقية ..ويؤكد عمل النواب على استئناف تصدير النفط

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب طبرق “يوسف العقوري” على تفهمه مطالب الشباب المحتجين  في عدد من مدن المنطقة الشرقية ، وأن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري .

كما أضاف “العقوري” أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض، مؤكداً على أن مشاكل الشباب يجب أن تكون أولوية في هذه المرحلة .

كما أكد على ضرورة العمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات ، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة ، وأن هذا الآمر يرتبط بعودة الاستقرار ، مضيفاً أن مجلس النواب يعمل على استئناف تصدير النفط .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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