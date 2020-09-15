“العقوري” يعلق على المظاهرات بالمنطقة الشرقية ..ويؤكد عمل النواب على استئناف تصدير النفط

أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب طبرق “يوسف العقوري” على تفهمه مطالب الشباب المحتجين في عدد من مدن المنطقة الشرقية ، وأن التظاهر السلمي حق أساسي يكفله القانون والإعلان الدستوري .

كما أضاف “العقوري” أن استخدام العنف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة أمر مرفوض، مؤكداً على أن مشاكل الشباب يجب أن تكون أولوية في هذه المرحلة .

كما أكد على ضرورة العمل على ملف الإصلاح الاقتصادي الذي سيسمح بتحسين ظروف الحياة والخدمات ، ومحاربة الفساد والنهوض بأداء الحكومة ، وأن هذا الآمر يرتبط بعودة الاستقرار ، مضيفاً أن مجلس النواب يعمل على استئناف تصدير النفط .

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