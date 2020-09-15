“مركزي البيضاء” يُطالب المصارف التجارية بإنشاء وحدة البيانات والإحصائيات وضرورة تسمية المسؤول عنها

أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء اليوم الثلاثاء بيانًا لرؤساء المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية، وذلك لضرورة العمل لتحديد وحدة إدارية داخل المصرف تتولى إرسال البيانات والإحصائيات التي تطلبها إدارة الرقابة بمصرف ليبيا المركزي، بحيث تكون نقطة الاتصال المسؤولة عن توفير البيانات وإرسالها في المواعيد المحددة.

كما طالب المركزي المصارف التجارية بسرعة العمل بشكل عاجل على تأسيس وحدة إدارية تختص بتجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير المطلوبة من مصرف ليبيا المركزي.

وبناءاً على ذلك فقد دعا مركزي الييضاء كذلك إلى موافاته بتأسيس الوحدة وتأسيس مسمها الوظيفي، وتبعيتها الإدارية واسم المسؤول عن الوحدة، ووسيلة الاتصال.

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