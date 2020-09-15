المصرف المركزي: العجز في الميزانية خلال الثمانية أشهر من هذا العام ناهز 20 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس في بيان له اليوم الثلاثاء أن قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2020 ناهزت العشرين مليار دينار.



وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية 3.6 مليار دينار، منها 2.3 مليار دينار إيرادات نفطية، وتوزع الباقي بين إيرادات الضرائب بقيمة 393 مليون دينار، وإيرادات الجمارك 88 مليونا، وإيرادات الاتصالات 82 مليونا، إضافة إلى 200 مليون دينار أرباح المصرف المركزي، و100 مليونا من إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي، و300 مليون دينار من رسوم الخدمات، وحوالي 124 مليونا من ضريبة الجهاد.



أما إجمالي الإنفاق العام خلال هذه الفترة فقد بلغ 23.4 مليار دينار، كان النصيب الأكبر منها لبند المرتبات والتي تجاوزت 14.4 مليار دينار، فيما بلغت الميزانية التسييرية 2.1 مليار دينار، ووصلت ميزانية الدعم لـ 3.9 مليارا، إضافة إلى 2.3 مليار دينار للطواريء، في حين لم تتجاوز القيمة المصروفة على باب التنمية 610 مليون دينار فقط.

وأشار مصرف ليبيا المركزي في بيانه إلى أنه تمت تغطية العجز في الميزانية بقرض من المركزي بقيمة 17.8 مليار دينار، إضافة إلى الإيرادات التي تم تحصيلها هذا العام وتخص سنة 2019.

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