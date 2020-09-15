المصرف التجاري يصدر بطاقة “امتياز” للتسوق بواسطة نقاط البيع بالمحال التجارية والأسواق

أكد مدير إدارة البطاقات بالمصرف التجاري الوطني “علي عطية” اليوم الثلاثاء في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إصدار بطاقة “امتياز” وهي بطاقة مصممة مع شركة تداول.

وأشار “عطية” خلال تصريحه لصدى أن بطاقة “امتياز ” هي أول بطاقة خصم مباشر من الحساب، مرتبطة مباشرةً بحساب الزبون، مشيرا إلى أن البطاقة تمكن التسوق بواسطة نقاط البيع في المحال التجارية والأسواق المحلية التي تتعامل مع شبكة رصيد المملوكة لشركة تداول للتقنية، كما أنه يستطيع حامل البطاقة التسوق في أكثر من 48 مدينة داخل ليبيا وبواقع أكثر من 5.000 نقطة بيع متميزة ومتعددة الخدمات وتحمل شعار تداول.

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