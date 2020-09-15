الشنطي يلتقي ممثلين عن الحرس المالي الإيطالي ويبحث التعاون في مكافحة الفساد

استقبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس سليمان الشنطي اليوم الثلاثاء السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، إضافة إلى ضباط من مؤسسة الحرس المالي الإيطالي المعنية في إيطاليا بمكافحة الفساد.

ووفق بيان للهيئة، تناول الاجتماع أهمية وحجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال القضاء على الفساد، إضافة إلى ضرورة العمل على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك من خلال التنسيق لإقامة دورات تدريبية مختصة بالعمل الرقابي وتبادل الخبرات بين الهيئة والمؤسسة الإيطالية.

وأضاف البيان بأن السفير الايطالي عبر عن امتنان حكومة بلاده ومؤسسة الحرس المالي لكل الجهود الهادفة للقضاء على الفساد بمختلف مسمياته وتعريفاته.

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