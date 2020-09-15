مذكرة التفاهم التجارية الموقعة بين الوفاق وتركيا تدخل حيز التنفيذ

كشفت الجريدة الرسمية التركية عن التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية التي وقعها وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي مع وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان، منتصف شهر أغسطس الماضي.

ووُقِّعت الاتفاقية الاقتصادية التي وصفتها تركيا بـ”المهمة للغاية” في أنقرة، في إطار التعاون بين البلدين لاستكمال مشاريع عقارية في ليبيا تُقدر بـ16 مليار دولار.

ويُشير نشر الجريدة الرسمية التركية للمذكرة أنها دخلت حيز التنفيذ، وتضمنت مذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين 9 بنود رئيسية جاءت كالتالي:

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