اقتصاد

مذكرة التفاهم التجارية الموقعة بين الوفاق وتركيا تدخل حيز التنفيذ

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الجريدة الرسمية التركية عن التفاصيل الكاملة لمذكرة التفاهم الاقتصادية والتجارية التي وقعها وزير التخطيط المفوض بحكومة الوفاق الطاهر الجهيمي مع وزيرة التجارة التركي روهصار بكجان، منتصف شهر أغسطس الماضي.

ووُقِّعت الاتفاقية الاقتصادية التي وصفتها تركيا بـ”المهمة للغاية” في أنقرة، في إطار التعاون بين البلدين لاستكمال مشاريع عقارية في ليبيا تُقدر بـ16 مليار دولار.

ويُشير نشر الجريدة الرسمية التركية للمذكرة أنها دخلت حيز التنفيذ، وتضمنت مذكرة التفاهم المُوقعة بين البلدين 9 بنود رئيسية جاءت كالتالي:

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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