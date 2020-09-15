الصديق الكبير يشارك في اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية.

حيثُ ناقش الاجتماع التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة كورونا، والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة، بالإضافة لأثر هذه التداعيات على تغيرات المناخ للنظام المالي والاستقرار المالي.

وبحث الاجتماع تطبيقات التقنيات الحديثة ومستقبل الخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا.

كما تطرقت نقاشات الاجتماع إلى تطورات جهود وخطط مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى أهمية تعزيز الشمول المالي.

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