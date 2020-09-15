بعد الخسائر الكبيرة.. “الطاقة النيابية” ترحب بإعادة فتح النفط

رحّب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى عريبي، بإعادة فتح تصدير النفط من جديد، وذلك وفق ضوابط وشروط محددة.

وأوضح عريبي في بيان، أن شروط إعادة التصدير والإنتاج تتمثل في التوزيع العادل للموارد بين الأقاليم الثلاثة، على أن تكون الإيرادات بعيدة عمن أسماهم بـ”العابثين وتجار الحروب”، والذي نتج عنه نقص في إمدادات الوقود لمحطات التوليد الكهربائية ما تسبب في طرح الأحمال لساعات طويلة وأيضا نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف بالسوق الموازية، حسب البيان.

وكانت عدد من القبائل الليبية أعلنت عدة شروط لإعادة فتح الموانئ النفطية متمثلة في فتح حساب خاص تودع به عوائد النفط بعيدا عن محاولات الاستيلاء على حقول ومرافئ التصدير بالإضافة للتوزيع العادل لعوائد النفط بضمانات دولية تكفل عدم استخدام العوائد لتمويل الإرهاب.

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