“مليتة” تكشف تفاصيل مشروع تركيب منصتين بحريتين

أطلقت شركة مليتة النفطية مشروع تركيب منصتين بحريتين بحقل بحر السلام، حيث يتكون المشروع من توريد منصتين بحريتين وتركيبها، وحفر 31 بئرا تطويرية، بكلفة 5,6 مليار دولار.

كما سينتج المشروع في اليوم حوالي 760 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و35 ألف برميل مكثفات.

ويتكون المشروع من منصتين، هما (أ، هـ)، المنصة “أ” ستكون على بعد 75 كلم من الساحل الليبي، وبارتفاع يصل إلى 96 مترا وسيتم حفر 8 آبار غاز، وسيصل إنتاج هذه الآبار يوميا إلى 160 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وسيتم شحنه إلى منصة صبراتة البحرية عبر خط أنابيب بقطر 18 إنشاً، وبمسافة تبلغ 43 كلم، ومن المتوقع أن تبدأ هذه المنصة في الإنتاج خلال عام 2022.

أما المنصة “هـ” فستكون على بعد 110 كلم من الساحل الليبي، وبارتفاع يبلغ 220 م، وسيتم حفر 23 بئرا، و18 بئر منصة منها 15 بئرا غازية، و3 آبار زيت، وسيصل إنتاجها يوميا إلى 600 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و35 ألف برميل من المكثفات.

حيث سيشحن الغاز إلى مجمع مليتة عبر خط أنابيب بقطر 32 إنشا، ويشحن النفط والمكثفات إلى مجمع مليتة عبر خط أنابيب بقطر 14 إنشا، وذلك لغرض المعالجة النهائية للاستعمال المحلي أو التصدير، ومن المتوقع أن تبدأ المنصة هاء في الإنتاج خلال عام 2024.

وكانت الشركة قد عقدت مطلع الشهر الجاري عدة اجتماعات بالمملكة المتحدة لمتابعة وتنفيذ عقد التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة لتطوير التركيبين البحريين (أ) و(هـ).

يشار إلى أن هذا المشروع قد أطلقته الشركة في أغسطس عام 2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية