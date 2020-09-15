اتحاد الصناعات يبحث انعكاس مشاكل الطاقة على قطاعه

بحث اتحاد الصناعات الليبية خلال اجتماع موسع انعكاس مشاكل توفر الطاقة على قطاع الصناعة الليبي.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد، المشاكل الاقتصادية والفنية المترتبة عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعدم توفر الغاز والوقود بكميات كافية وانعكاسها في المدى القصير والطويل على قطاع الصناعة.

كما تضمّن الاجتماع مدى إمكانية استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح وإنشاء محطات كهرباء صغيرة وإتاحة الفرصة أمام هذه الحلول والأفكار للاستيراد بالسعر الرسمي المعتمد.

وخلص الاجتماع إلى تقديم خطاب رسمي للجهات المُختصة، بالإضافة لإمكانية عقد ورشة عمل تحضرها كل الجهات الفاعلة بخصوص هذا الموضوع، إلى جانب المطالبة بتعديل بعض القوانين التي ستسمح للقطاع الخاص بإنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها.

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