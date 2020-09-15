اقتصاد

“الشيخ” و بومطاري يستكملان تعبئة اقرار الذمة المالية

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد “نعمان الشيخ” في تصريح لصدى الاقتصادية عن تعبئته اقرار الذمة المالية اليوم ، بالإضافة إلى تعبئة وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني “فرج بومطاري” الإقرار كذلك .

ووفقاً للشيخ فإن التعميم الصادر بخصوص الاقرار يخص أصحاب المناصب الجديدة ، أو من انتهت فترة عملهم أو قدمو استقالتهم ، ورغم ذلك فكان “الشيخ” و بومطاري أول من قام بتعبئة اقرار الذمة المالية .

كما أكد الشيخ على مطالبته لرئيس حكومة الوفاق “فائز السراج” بعدم تمكين أي أحد من منصبه إلا بعد تعبئة إقرار الذمة المالية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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