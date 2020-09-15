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تحديث جديد.. أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في سوق المشير 15 – 9 – 2020

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

فيما يلي سعر الدينار الليبي مقابل العملات الاجنبية والمعادن في السوق السوداء ليوم الثلاثاء 15/9/2020 :
-الدولار = 6.38 دينار
-الدولار حواله تركيا 6.42 دينار
-اليورو = 7.50 دينار
-الباوند =8.10 دينار
-الذهب الكسر عيار 284=18 للجرام
-الدينار التونسي= 2.34 دينار
-الجنية المصري= 0.40 دينار
-الدولار بشيك المصدق = 7.95 مصرف الوحدة
-الدولار بشيك المصدق =7.25 مصرف الجمهورية

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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