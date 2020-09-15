زيادة عوائد المناولة والتخزين 25% بميناء مصراتة‎

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق، الثلاثاء، الإذن بزيادة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية بنسبة 25% بالمنطقة الحرة في مصراتة.

وبحسب بيان للوزارة، فإن القرار يأتي بعد الاطلاع على قانون الرسوم الخاصة بالموانئ ولائحته التنفيذية، وما يخص تجارة العبور والمناطق الحرة، إضافة إلى قانون إصدار لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية وتعديلاته.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لقرار وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق الصادر عام 2018.

وطلبت الوزارة العمل بالقرار ابتداء من الأول من شهر أكتوبر المقبل.

يذكر أن هذا القرار جاء على ضوء اجتماع مجلس الإدارة في وزارة الاقتصاد والصناعة غير العادي الثامن الذي عقد في شهر أغسطس الماضي بالخصوص.

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